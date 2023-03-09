تسجيل 292 متعامل اقتصادي ناشط في تثمين نفايات الحديد

9 مارس، 2023

أعلنت الوكالة الوطنية للنفايات، عن تسجيل 292 متعامل اقتصادي ناشط في تثمين نفايات الحديد، يينما بلغ عدد المتعاملين الناشطين في تثمين نفايات الصلب 158 متعاملا

كما بلغت القيمة السوقية لنفايات المعادن الحديدية وغير الحديدية 13.45 مليار دينار. مقابل 7.61 مليارات دينار بالنسبة لقيمة الورق والكرتون.

وحسب بيان للوكالة، فان الإحصائيات المذكورة أتت بموجب آخر دراسة قامت بها، كما أشارت الى مرافقتها للطبعة الأولى للصالون الدولي للحديد والصلب ومنتجات التعدين “ألجيريا إكسبو 2023”. الذي سينظّم من 14 إلى 16 مارس الجاري بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة.

وسينظم المعرض من قبل مؤسسة Stall Expo Event، برعاية وزارة الصناعة وبالتعاون مع الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار. كما سيجمع المعرض عموم المتعاملين الصناعيين المحليين والدوليين في مجال صناعة المواد الحديدية ومنتجات المناجم.

ويتمثل الهدف من تنظيم هذه الطبعة تسليط الضوء على هذا القطاع الذي أصبح اليوم من أهم أولويات الصناعة الجزائرية.

كما تندرج مشاركة الوكالة الوطنية للنفايات، ضمن فعاليات المعرض، في إطار تنفيذ مهمتها المحورية الموكلة إليها من قبل وزارة البيئة والطاقات المتجددة. والمتمثلة في المرافقة التقنية للفاعلين الاقتصاديين في هذا المجال.

في حين سيتم تجميع أكبر عدد من منتجي النفايات الحديدية والمعدنية. كما سيتيح المعرض فرصة لعقد صفقات بين مسترجعي النفايات ومنتجي النفايات المشاركين في المعرض. والإطلاع على مجال الإستثمار في تثمين هذا النوع من النفايات.

ليديا كبيش

9 مارس، 2023

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