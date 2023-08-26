تسجيل 205 حالة وفاة غرقا منذ بداية الصيف

26 أغسطس، 2023

أعلنت مصالح الحماية المدنية عن تسجيل خلال 24 ساعة الأخيرة 07 وفيات غرقا منهم 5 على مستوى الشواطئ وحالتان على مستوى المجمعات المائية.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع منذ الفاتح جوان إلى غاية صبيحة اليوم السبت، إلى 205حالة وفاة غرقا منهم 182حالة على مستوى الشواطئ و68 حالة على مستوى المجمعات المائية.

ووفقا لنص البيان، فإن عدد تدخلات جهاز الحراسة خلال 24 ساعة الأخيرة ارتفع إلى 1359 تدخل، تم خلالها إنقاذ 862 شخص من موت محقق وإسعاف 387 شخص في عين المكان وتحويل 107 شخص الى المراكز الاستشفائية.

كما أشارت مصالح الحماية المدنية،  الى عملية البحث عن غريقين مفقودين لازالت متواصلة.

ليديا كبيش

26 أغسطس، 2023

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