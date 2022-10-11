تسجيل 16942 مخالفة مرورية وإصدار 96 قرار علق للمحلات بالعاصمة خلال شهر سبتمبر

11 أكتوبر، 2022

سجلت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في مختلف فرق أمن الطرقات التابعة للمصلحة الولائية للأمن العمومي والأمن عبر الطرق 16942 مخالفة مرورية خلال شهر سبتمبر من سنة 2022.

كما سجّلت فرق الشرطة العامة والتنظيم  5726 عملية مراقبة النشاطات التجارية حيث نفذت من خلالها 96 قرار غلق صادر من السلطات المختصة.

كما تضع المديرية العامة للأمن الوطني أرقامها الهاتفية الخط الاخضر1548 وخط النجدة 17 ، تطبيقة ” الو شرطة ” تحت تصرف المواطنين للتبليغ.

ش.ن

11 أكتوبر، 2022

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