كشف مطاري جمال مدير الوقاية من حوادث العمل و الامراض المهنية بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. عن تسجيل 1694 حادث عمل ومرض مهني سنة 2023. من بينها 150 مرض مهني و1544 حادث عمل مابين خطير ومميت.

وجاء ذلك خلال تصريح له في الملتقى الجهوي حول الوقاية من السرطانات المهنية، أين أكد مطاري عدد المؤمنين إجتماعيا والمصابين بأمراض مهنية والمصرح بهم لدى الصندوق خلال 5 سنوات بلغ 1727 حالة. من بينها 45 حالة سرطان مهني.

وحسب ذات المتحدث، فإنه خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى سبتمبر 2023، سجل الصندوق 2148 خرجة ميدانية على المستوى الوطني إلى مختلف الشركات والمؤسسات و1420 مهمة مراقبة مدى احترام التدابير الوقائية داخل المؤسسات.

وأفاد مطاري أن الصندوق يقوم بوقفات تحسيسية للعمال في المؤسسات، المراقبة والتحقيقات بعد ما يكون هنالك حادث مميت أو مرض مهني، ميرزا أن الإشكال المطروح أن أطباء العمل يصرحون بنقص في التصريحات حول الأمراض المهنية خاصة السرطانات المهنية

ليديا كبيش

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