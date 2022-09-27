تسجيل 120 مليون مصطاف على مستوى المدن الساحلية عبر الوطن

27 سبتمبر، 2022

أشرف اليوم الثلاثاء، وزير السياحة ياسين حمادي، على مراسم إحياء اليوم العالمي للسياحة بالمدرسة العليا الفندق والإطعام .

وقال حمادي، لدى القائه لكلمة بالمناسبة، أن:” النشاط السياحي تحمل عبئا ثقيلا خلال جائحة كورونا، معلنا عن تفعيل صيغة الإيواء لدى الساكن الماكلة في السماح بكراء السكنات خلال المواسم الصيفية”.

كما كشف وزير السياحة، عن تسجيل 120 مليون مصطاف على مستوى المدن الساحلية عبر الوطن، بينما تم تحقيق رقم أعمال قيمته 200 مليار دينار خلال موسم الاصطياف .

رمزي أحمد توميات

27 سبتمبر، 2022

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