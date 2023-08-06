تسجيل 11500 متضرر من الحرائق عبر 9 ولايات

6 أغسطس، 2023

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم الأحد، عن حصيلة الأضرار الناجمة عن الحرائق الأخيرة التي شهدتها عدة ولايات من الوطن.

وجاء ذلك خلال الزيارة التي قادت وزير الداخلية رفقة وزيرة التضامن إلى ولاية الشلف لتقديم واجب العزاء لعائلة شهيد الواجب الوطني بن حميدة صالح. أحد أفراد الجيش الوطني الشعبي الذين استشهدوا بولاية بجاية جراء الحرائق

وكشفت حصيلة عمل اللجان المحلية لاحصاء الأضرار الناجمة عن الحرائق على مستوى 9ولايات والتي سمحت باحصاء 11500 متضرر.

و أكد مراد أنه سيتم تعويض كل المتضررين عينا، و 972 بناية متضررة بدرجات متفاوتة، كاشفا عن تضرر في الغطاء النباتي يفوق 24ألف هكتار.

رمزي أحمد توميات

6 أغسطس، 2023

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