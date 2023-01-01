تسجيل وفيات وجرحى في أزيد من 2400 تدخل للحماية المدنية ليلة رأس السنة

تسجيل وفيات وجرحى في أزيد من 2400 تدخل للحماية المدنية ليلة رأس السنة

سجلت الحماية المدنية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 2415 تدخلا في مناطق مختلفة على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين ليلة رأس السنة، حسبما أفادت به ذات المصالح في بيان لها

وحسب نص البيان، فقد قامت مصالح الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة ما بين 31 ديسمبر 2022 إلى 01 جانفي 2023 أن وحداتها، بـ 175 تدخل على إثر عدة حوادث خلفت هذه الأخيرة وفاة 12 شخص وإصابة 239 أخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة.

وشملت هذه التدخلات مختلف مجالات أنشطة الحمايـة المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية الإجلاء الصحي، إخمــاد الحرائق والأجهزة الأمنية.

كما تم تسجيل أثقل حصيلة بولاية أدرار بوفاة 07 اشخاص (مجهولي الهوية منهم رعايا أفارقة تتراوح أعمارهم بين 30 و 40 سنة) وإصابة 05 أخرين (رعايا أفارقة)ن على مستوى طريق الوئام ببلدية ودائر رقان

في حين سجلت وحدات الحماية وفاة 04 اشخاص متسممين بأحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة بمنزل على مستوى حي العمارات الجديدة ببلدية ششار.

ليديا كبيش

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