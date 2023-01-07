تساهم بفعّالية للانتقال من العالم الافتراضي إلى الواقع!: اتصالات الجزائر الراعي الحصري لـحدث « LinkedIn Local Algiers »

تشارك اتصالات الجزائر بصفتها الراعي الحصري لحدث « LinkedIn Local Algiers » الذي ينظمه الخبير الاستشاري والمكوّن المتخصص في العلامة التجارية، مقران مريش، بالتعاون مع حاضنة الأعمال IncubMe.

تجرى فعاليات الحدث اليوم السبت 07 جانفي 2023، بقاعة المحاضرات لفندق سوفيتيل، الجزائر العاصمة، حيث ستتخلله حلقات نقاش و ورشات عمل على “لينكد إن” كما سيتم التطرق للممارسات السليمة والجيدة في مجال الأعمال بالإضافة إلى نقاشات حول توجهات القطاع.

هذا الحدث الذي سيشهد تواجد ما يقارب 150 مشارك، يمثل فرصة مواتية لمستخدمي موقع “لينكد إن” بالجزائر لإقامة شبكة علاقات ومشاركة معارفهم ومهاراتهم مع عديد الفاعلين الاقتصاديين من مختلف قطاعات النشاط.

بصفتها مؤسسة رائدة في قطاع المواصلات السلكية واللاسلكية بالجزائر، تساهم اتصالات الجزائر بصفة فعالة في تطوير وتشجيع الرقمنة في الجزائر. ومن خلال مشاركتها ودعمها لهذا الحدث، تهدف اتصالات الجزائر إلى مرافقة الكفاءات الشبانية الجزائرية التي تعمل من أجل تعزيز و تطوير استخدام الوسائل التكنولوجية.

ش.ن

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