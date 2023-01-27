تساقط أمطار تتجاوز 50ملم بهذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة٬ عن تساقط الأمطار من المستوى الثاني٬ تتراوح مابين 20 إلى 40ملم٬ وقد تتجاوز 50 ملم محليا.

وأفادت ذات المصالح٬ أن صلاحية هذه النشرية تستمر تستمر إلى غاية يوم السبت٬ على الساعة 18:00 مساء.

وقد خص التنبيه كل من ولايات الشلف٬ عين الدفلى٬ تيبازة٫ الجزائر٬ بومرداس٫ تيزي وزو٬ البليدة٬ المدية٫ بجاية٬ جيجل٬ سكيكدة٫ عنابة٬ الطارف٬ قالمة وسوق أهراس.

وكما دعا الديوان الوطني للأرصاد الجوية٬ مستعملي الطريق بأخذ الحيطة والحذر٬ في مثل هذه الظروف مع احترام مسافة الامان وتخفيض السرعة.

حورية سعداوي

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