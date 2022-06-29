تزكية النائب بوطبيق فاتح رئيسا للجنة الخاصة بتنظيم ورئاسة انتخاب رئيس البرلمان الإفريقي

29 يونيو، 2022

عقدت اليوم الأربعاء، بمديرند بجنوب إفريقيا،  اللجنة الخاصة بتنظيم ورئاسة انتخاب رئيس البرلمان الإفريقي، اجتماعا، تم خلاله تزكية النائب بوطبيق فاتح، ممثلا عن مجموعة شمال إفريقيا وعضوا في هذه اللجنة الخاصة والتي قامت كذلك بتزكيته رئيسا لها.

واعتمدت هذه اللجنة، ترشح تشيف فورتين تشارامبيلا لرئاسة البرلمان، وهو المرشح الوحيد لهذا المنصب، مطبقة بذلك القوانين المنظمة لهذه الهيئة وقرارات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، كما اعتمدت قائمة المترشحين للمناصب الأربعة للنيابة الرئيس.

و أكدت ذات اللجنة، على ضرورة احترام طرق انتخاب أعضاء هيئة مكتب البرلمان الإفريقي. للإشارة، سيتم انتخاب رئيس البرلمان الإفريقي ونوابه في جلسة عامة هذا المساء.

ليديا كبيش

29 يونيو، 2022

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