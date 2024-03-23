تزكية الجزائر لرئاسة لجنة الترشيحات بالبرلمان الإفريقي

إجتمع اليوم السبت، بمقر البرلمان الإفريقي، بمدينة ميدراند بجنوب إفريقيا، أعضاء لجنة الترشيحات بالبرلمان الإفريقي ممثلين عن المجموعات الجيوسياسية الخمس، حيث تم تزكية عضو الوفد البرلماني الجزائري المشترك فيما بين الغرفتين، فاتح بوطبيق، عضو المجلس الشعبي الوطني، عضو البرلمان الافريقي، رئيسا للجنة الترشيحات بالإجماع، حسب ما كشفه بيان المجلس الشعبي الوطني.

يذكر أن هذه الدورة الاستثنائية للبرلمان الافريقي ستعرف إجراء انتخابات لشغل مناصب رئيس البرلمان ونائبيه الأول والرابع.

شرف الدين عبد النور

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