تزامنا مع انطلاق موسم الاصطياف…إتصالات الجزائر تنظم حملة وطنية لتنظيف الشواطئ

نظّمت إتصالات الجزائر، أمس الجمعة، عملية واسعة لتنظيف الشواطئ عبر 10 ولايات ساحلية، وذلك تزامنا مع انطلاق موسم الاصطياف.

و شارك عمال إتصالات الجزائر رفقة عائلاتهم بقوة في هذه المبادرة، بكل من تيزي وزو، الطارف، عين تموشنت، عنابة، جيجل، بجاية، الجزائر العاصمة، تيبازة، الشلف، وهران.

و تهدف هذه العملية أساسا، إلى تحسيس المواطنين بأهمية حماية البيئة وتطوير ثقافة العمل التطوعي بين عمال إتصالات الجزائر، وتسليط الضوء على أهمية المحافظة على الشريط الساحلي والثروات الطبيعية للجزائر.

شرف الدين عبد النور