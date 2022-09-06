تركيا تُقدم مساعدات للمتضررين من حرائق الجزائر

قدّم الهلال الأحمر التركي، مساعدات انسانية لفائدة المتضررين من الحرائق الأخيرة، التي مست ولايات شرق الجزائر، وفقا لما أفاد به بيان للهلال الاحمر الجزائري.

وحسب المصدر، فقد استقبلت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري ابتسام حملاوي المساعدات الإنسانية، المقدمة من طرف الهلال الأحمر التركي، بحضور سفيرة تركيا لدى الجزائر.

وتمثل هذه المساعدات في 14 طن من المواد الإغاثية، موجهة للمتضررين جراء الحرائق الأخيرة.

وجاء في نص البيان: “رئيسة الهلال الأحمر الجزائري الدكتورة حملاوي إبتسام في استقبال المساعدات الإنسانية، المقدمة من طرف الهلال الأحمر التركي والتي تمثلت في 14 طن من المواد الإغاثية ، موجهة للمتضررين جراء الحرائق الأخيرة”.

رمزي أحمد توميات

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