ترقية العلاقات الثنائية محور لقاء الوزير الأول برئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية زامبيا

25 مايو، 2023

استقبل اليوم الوزير الأول  أيمن بن عبد الرحمان بقصر الحكومة،  نيللي بوتيت كاشومبا موتي، رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية زامبيا، التي تقوم بزيارة إلى الجزائر، حسب بيان لمصالح الوزير الأول

و تطرق الطرفان خلال اللقاء إلى العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الجزائر وزامبيا وسبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، بما في ذلك المجال البرلماني، من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى المستوى الذي يطمح إليه البلدان الشقيقان.

كما شكل اللقاء فرصة لبحث سبل تعزيز التشاور الثنائي حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في إطار الاتحاد الإفريقي، دعما للسلم والاستقرار والتنمية في القارة الإفريقية.

شرف الدين عبد النور

25 مايو، 2023

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