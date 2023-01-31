تراكم الثلوج يسبب غلق بعض الطرق بهذه الولايات

31 يناير، 2023

أعلنت مصالح الدرك الوطني على صفحة “طريقي”٬ اليوم الثلاثاء٬ عن قطع وغلق بعض الطرقات بسبب تراكم الثلوج بها.

وأفاد ذات البيان٬ بأن الطرق المقطوعة تتمثل في:

01-تيزي_وزو :

الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو ،بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن.

الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي.

الطريق الوطني رقم 30 على مستوى منطقة تيزي نكولان بلدية إيبودرارن.

الطريق الولائي رقم 11 على مستوى قرية تيقمونين بلدية واسيف.
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لطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية و تيزي_وزو بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية افرحونان.

02-البويرة :

الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين بلديتي أغبالو (البويرة) و إفرحونن (تيزي وزو) ،بالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو.

الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة و واسيف(تيزي وزو) ،بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة و تيرودة بلدية الأسنام.

أما باقي الطرقات مفتوحة في وجه حركة المرور.

وكما تدعو ذات المصالح٫ مستعملي الطريق بتوخي الحيطة و الحذر.

 

حورية سعداوي

31 يناير، 2023

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