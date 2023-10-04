تدفق 300 ميغا بسعر مُغري… جديد عرض اتصالات الجزائر للمؤسسات الناشئة

أطلقت إتصالات الجزائر، عرضا خاصا موجها للمؤسسات الناشئة، يهدف إلى دعم نشاطها المهني من خلال توفير اتصال بالأنترنت عالي الأداء بأسعار تنافسية.

و شمل هذا العرض مجموعة من التدفقات الاستثنائية التي تتراوح ما بين 15 ميغا و 300 ميغا، التي تتيح للمؤسسات الناشئة الاستفادة من أنترنت سريع وموثوق بأسعار استثنائية تتراوح ما بين 1250 دج و 2250 دج فقط.

و في هذا الصدد، يستفيد زبائن Idoom Fibre الذين يشتركون لمدة لا تقل عن 3 أشهر، من مجانية التركيب بالإضافة إلى جهاز مودم مهدى، حسب بيان اتصالات الجزائر.

من جانبهم، يستفيد زبائن Idoom ADSL، من مجانية التركيب لكل اشتراك لمدة 3 أشهر أو أكثر.

من ناحية أخرى، تستفيد المؤسسات الناشئة التي تختار تدفق 20 ميغا فما فوق، من أسعار تفضيلية على مختلف المنتجات والحلول المتوفرة على مستوى وكالات اتصالات الجزائر التجارية، على غرار أجهزة DLink و Tenda، بالإضافة إلى خدمة “Shirudo” التي تقترح دورة تكوينية عبر الأنترنت في مجال الأمن السيبراني، وخدمة “Fatoura” وهي عبارة عن برنامج لإدارة عمليات الفوترة، الموجهة للمؤسسات.

من خلال إطلاق هذه العروض الجديدة، تلتزم إتصالات الجزائر بالمساهمة في التطور المزدهر للمؤسسات الناشئة والاستجابة المثلى لاحتياجات زبائنها المحترفين.

هذا و دعت اتصالات الجزائر زبائنها، لزيارة موقعها الإلكتروني www.algerietelecom.dz، لمعلومات إضافية.

شرف الدين عبد النور

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