 تدشين وحدة لإنتاج الجليد بميناء زيامة المنصوري بجيجل

أشرف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، على تدشين وحدة لإنتاج الجليد بميناء الصيد البحري بزيامة المنصورية ولاية جيجل.

وجاء في بيان للوزارة أن الوزير رفقة والي الولاية، استمع إلى انشغالات واقتراحات المهنيين من خياطي الشباك، مجهزي السفن وبحرية

و تركزت الإنشغالات حول التغطية الاجتماعية، منحة التقاعد، توسيع الميناء مع إشراك المهنيين في إعداد مختلف دراسات تهيئة الموانئ، توفير وحدات لصيانة أجهزة الملاحة وتعميم التكوين على مختلف نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات.

وأوضح نص البيان ان هذا يأتي في إطار الزيارة التفقدية التي يقوم بها وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية لولاية جيجل.

ليديا كبيش

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