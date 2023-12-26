تدشين عيادة متعددة الخدمات بالعاصمة

26 ديسمبر، 2023
تدشين عيادة متعددة الخدمات بالعاصمة
قام كل من وزير الصحة، عبد الحق سايحي، رفقة والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، اليوم، خلال زيارة عمل وتفقد بإقليم ولاية الجزائر، بتدشين عيادة متعددة الخدمات على مستوى بلدية السويدانية، بالعاصمة، بحضور كل من  أعضاء اللجنة الأمنية، الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لزرالدة، المنتخبون المحليون، المدراء التنفيذيون، إطارات وزارة الصحة، وإطارات الولاية.
و تم إنجاز العيادة في مدة 24 شهرا، على مساحة إجمالية مقدرة بِـ 3600 متر مربع، وتتضمن طابقين اثنين بهما جناحين بكل واحد منهما، كما تحتوي على قاعات للعلاج وقاعات لفحوصات الطب العام، وقاعات للفحوصات المتخصصة على غرار طب الأطفال، طب النساء، طب العيون، طب الأسنان والطب النفسي، بالإضافة إلى قاعات العلاج ومخابر التحاليل، حسب بيان ولاية الجزائر.
شرف الدين عبد النور
26 ديسمبر، 2023

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