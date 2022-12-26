أشرف صبيحة اليوم الإثنين، كل من وزير النقل، كمال بلجود، وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ و وزير الإتصال على تدشين خط السكة الحديدية تيسمسيلت -بوغزول – المسيلة على مسافة 290 كلم.

ويبلغ طول خط السكة الحديدية الذي أنجزه بشكل كلي مجمع مؤسسات عمومية، 290 كلم، حيث سيمر بخمس ولايات هي”تيسمسيلت، تيارت، الجلفة، المدية والمسيلة”، وذلك في إطار خط السكة الحديدية الاجتنابي للهضاب العليا الموازي لخط شمال البلاد.

كما يرتكز هذا المشروع الضخم، حول إنشاء شطرين، الأول على مسافة 151 كلم، ويربط بين مسيلة وبوغزول، والثاني بطول 139 كلم بين بوغزول وتيسمسيلت وبسرعة تقدر بـ160 كلم /ساعة.

وكانت أشغال انجاز الشطر الأول “المسيلة-بوغزول” قد أوكلت إلى مجمع مؤسسات عمومية تتكون من كوسيدار للمنشآت الفنية “الشركة الرئيسية”، و “انفرارايل”، “سيرور وايستل رايل”.

اما الشطر الثاني فقد تم إيكاله لمجمع مؤسسات عمومية يتكون من “انفرافير” “المؤسسة الرئيسية” و “جي سي بي” و “سابتا” بالإضافة إلى المؤسسة الوطنية للمنشآت الفنية الكبرى و “ايستل رايل” و “سيتي رايل”

رمزي أحمد توميات

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