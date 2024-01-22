تدشين الخط الجوي الرابط بين الجزائر وكركاس

22 يناير، 2024
إستقبل يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رفقة وزير النقل، مساء الأحد، بمطار هواري بومدين الدولي، بالجزائر العاصمة، وزير السلطة الشعبية للزراعة المنتجة و الأراضي لجمهورية فنزويلا البوليفارية، ويلمار الفريدو كاسترو صوتلدو، و الوفد المرافق له.
و تم بهذه المناسبة، تدشين الخط الجوي الرابط بين الجزائر وكركاس، تبعا للإتفاق المبرم بين رئيسي البلدين خلال زيارة الدولة التي قام بها رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، إلى الجزائر شهر جوان 2022، و كذلك طبقا لمخرجات اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الفنزويلية المنعقدة خلال شهر جوان 2023، حسب بيان وزارة الفلاحة.
سهام قريمش
22 يناير، 2024

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