إستقبل يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رفقة وزير النقل، مساء الأحد، بمطار هواري بومدين الدولي، بالجزائر العاصمة، وزير السلطة الشعبية للزراعة المنتجة و الأراضي لجمهورية فنزويلا البوليفارية، ويلمار الفريدو كاسترو صوتلدو، و الوفد المرافق له.

و تم بهذه المناسبة، تدشين الخط الجوي الرابط بين الجزائر وكركاس، تبعا للإتفاق المبرم بين رئيسي البلدين خلال زيارة الدولة التي قام بها رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، إلى الجزائر شهر جوان 2022، و كذلك طبقا لمخرجات اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الفنزويلية المنعقدة خلال شهر جوان 2023، حسب بيان وزارة الفلاحة.