هني:تدشين البنك الوطني للجينات في 5 جويلية

اعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، اليوم الاثنين، عن برمجة تدشين البنك الوطني للجينات في 5 يوليو المقبل.

وأفاد هني أن البنك الوطني للجينات متواجد على مستوى المعهد الوطني الجزائري للبحث الزراعي وسيتم تدشينه في 5 يوليو القادم، بسعة تخزين 80.000 سلالة”.

وللاشارة فقد شارك الوزير خلال يوم برلماني حول “دور بنك البذور الوطني في تحقيق الاكتفاء الذاتي على المدى القصير والمتوسط”. و”ضمان الأمن الغذائي المستدام”.

حيث تم تنظيمهوبمقر المجلس الشعبي الوطني, من طرف لجنة الفلاحة و الصيد البحري و حماية البيئة.

كما أكد الوزير أن البنك الوطني للجينات سيحتفظ بنسخة مكررة من الموارد الجينية الفلاحية والغذائية مشيرا إلى أن حجمه وأنشطته الهيكلية ستسمح بخلق دينامكية علمية وتكنولوجية واقتصادية على الصعيد الوطني والإقليمي و الدولي

وتطرق الوزير إلى البنك الوطني للبذور، الذي تم تدشينه في أغسطس الفارط من طرف الوزير الأول, أيمن بن عبد الرحمان.

كما ابرز ذات المتحدث أنه “يشكل الأساس الأول للمنصة الوطنية للموارد الجينية الفلاحية والغذائية”. مضيفا أنه سيتم أيضا “إنشاء من 5 إلى 6 بنوك متخصصة، في ولايات المناطق الداخلية من الوطن، بأقل سعة تخزين”.

واعتبر وزير الفلاحة، أن البنك الوطني للبذور يعتبر أداة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي والسيادة الوطنيةمن خلال المحافظة على التنوع البيولوجي الزراعي واستعماله المستدام.

إلى جانب توفير بذور وأصناف متأقلمة مع التغيرات المناخية ومقاومة للأمراض ذلك قصد مواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية على وجه الخصوص، كما يمثل أيضا لبنة أساسية لبناء مختلف شعب البذور الوطنية

كما يساهم البنك الوطني للبذور في الحفاظ على بذور الأصناف النادرة والمهددة بالانقراض. التي سيتم تجديدها للحصول على كميات كافية, لإعادة إدخالها إلى بيئتها الأصلية على المدى القصير والمتوسط. و كذا على الصلاحية الحيوية والسلامة الوراثية للحصص من البذور أثناء التخزين.

ليديا كبيش

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