تخصيص 35 مليار دج لتثبيت أسعار السكر الأبيض والزيت الغذائي

30 أبريل، 2022

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية،  مرسوما رئاسيا يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة وترقية الصادرات.

وتم بموجب نص المرسوم رقم 22 -156 الذي وقعه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في 12 أفريل الجاري، تخصيص إعتماد قيمته 35 مليار دج موجه لتثبيت أسعار السكر الأبيض والزيت الغذائي العادي المكرر.

وجاء في المرسوم: “يخصص لميزانية سنة 2022 إعتماد قدره خمسة وثلاثون مليار دج “35 مليار دج”. يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وترقية الصادرات. في الباب رقم 46-03 مساهمة من الدولة في تثبيت أسعار السكر الأبيض والزيت الغذائي العادي المكرر”.

كما تم تكليف وزير المالية و وزير التجارة و ترقية الصادرات كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم

ليديا كبيش

30 أبريل، 2022

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