صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوما رئاسيا يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة وترقية الصادرات.

وتم بموجب نص المرسوم رقم 22 -156 الذي وقعه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في 12 أفريل الجاري، تخصيص إعتماد قيمته 35 مليار دج موجه لتثبيت أسعار السكر الأبيض والزيت الغذائي العادي المكرر.

وجاء في المرسوم: “يخصص لميزانية سنة 2022 إعتماد قدره خمسة وثلاثون مليار دج “35 مليار دج”. يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وترقية الصادرات. في الباب رقم 46-03 مساهمة من الدولة في تثبيت أسعار السكر الأبيض والزيت الغذائي العادي المكرر”.

كما تم تكليف وزير المالية و وزير التجارة و ترقية الصادرات كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم

ليديا كبيش

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