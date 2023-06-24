 تخصيص دفتر إعاشة لكل حاج

24 يونيو، 2023

أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، من مكة المكرمة، عن تخصيص دفتر إعاشة لكل حاج من حجاجنا الميامين

وجاء ذلك في تصريح لبلمهدي، للتلفزيون الجزائري بمكة بخصوص آخر ترتيبات بعثة الحج الجزائرية، أياما قليلة قبل انطلاق مناسك الحج.

وكشف ذات المتحدث أنه سيتم عقد اجتماع عام للوقوف على كل التحضيرت والترتيبات وكذلك الإمكانات ليكون موسم الحج لهذه السنة ناجحا بسلاسة وفي أمن.

وأوضح وزير الشؤون الدينية أنه خلال هذا اللقاء سيتم التحضير لموضوع الإعاشة. موضحا أن كل حاج سيستفيد من دفتر للإعاشة خاص به. حيث سيحتوي الدفتر على الأيام التي سيقيمها الحاج في المشاعر.

بالإضافة إلى برنامج الإفطار، وجبة الغذاء والعشاء، وسيحتوي الدفتر كذلك على المخيم الخاص بالحاج تاريخ مكوثه والوجبة التي سيتناولها.

في حين نوه نفس المسؤول بأن كل هذه التحضيرات والترتيبات تصب جلها في تطوير خدمات الحج، معربا عن شكره للديوان الوطني للحج والعمرة اشرافه على طباعة هذه الدفاتر، مشيرا أنه تم تقديم نماذج للمرشدين لتلقين الحجاج كيفية استعمالها

رمزي أحمد توميات

24 يونيو، 2023

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