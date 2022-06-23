تخرج دفعات جديدة بالمدرسة العليا للإدارة العسكرية بوهران

23 يونيو، 2022

أشرف العميد المدير المركزي للمعتمدية بوزارة الدفاع الوطني ،على مراسم حفل تخرج الدفعات بالمدرسة العليا للإدارة العسكرية بوهران، والتي حملت اسم الشهيد “زروقي لميلود، حسبما أفادت به وزارة الدفاع في بيان لها.

و تمثلت هذه الدفعات في:الدفعة 2 لدروس القيادة والأركان، و الدفعة 74 لدروس الإتقان للضباط، الدفعة 11 لدروس التخصص في الإدارة العسكرية، و الدفعة 19 لدورة التكوين الخاص، الى جانب الدفعة 12 للطلبة الضباط العاملين ليسانس نظام “LMD”.

و استهلت مراسم حفل التخرج بتفتيش مختلف التشكيلات المتخرجة، ليقوم بعدها المدير المركزي للمعتمدية بتقليد الرتب وتسليم الشهادات للمتفوقين.

ليليها بعد ذلك استعراضات عسكرية، أداها المتخرجون على أنغام الموسيقى العسكرية، عكست التنظيم المحكم، التنسيق الدقيق والانسجام التام.

و في ختام الحفل تم تكريم عائلة الشهيد “زروقي لميلود” الذي حملت الدفعات المتخرجة اسمه، يضيف ذات البيان.

ليديا كبيش

23 يونيو، 2022

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