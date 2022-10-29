تحضيرا للقمة العربية…لعمامرة يستقبل نظيره الموريتاني

29 أكتوبر، 2022

استقبل اليوم السبت، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، حسبما أفاد به بيان لوزارة الخارجية.

و جاء هذا الاستقبال في إطار مشاركة ولد السالك في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

وللتذكير، تنطلق اليوم السبت أشغال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، المزمع عقده يومي 1 و 2 نوفمبر المقبل.

رمزي أحمد توميات

29 أكتوبر، 2022

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