تحسبا لأي طارئ…السفارة الجزائرية بأوكرانيا تدعو الجزائريين إلى تحيين عناوينهم

12 فبراير، 2022
صدرت اليوم السبت السفارة الجزائرية لدى أوكرانيا ومولدافيا، بيانا بخصوص الأوضاع الراهنة بالأراض الأوكرانية والغزو الروسي المرتقب.
ودعت السفارة، المواطنين الجزائريين المقيمين بأوكرانيا إلى ضرورة التواصل مع مصالحها لتحيين المعلومات الخاصة بعناوينهم وأرقام هواتفهم للاتصال بهم عند الضرورة، وذلك نظرا للأوضاع الراهنة وتجنبا لكل طارئ
كما كشفت السفارة الجزائرية عن وضع تحت تصرف كافة مواطنيها خطا هاتفيا أخضر رقم 500068 – 0800.
ليديا كبيش

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