تحرير شخص مُحتجز بالعاصمة وتوقيف مختطيفه

تمكّنت فرقة مكافحة الجريمة الكبرى، بمقاطعة الشرطة القضائية الثانية باب الزوار (أمن ولاية الجزائر)، من توقيف شبكة إجرامية متكونة من 10 أشخاص، تراوحت أعمارهم مابين 30 و 44 سنة، عن جناية الإختطاف لغرض الحصول على فدية، حسب بيان خلية الإتصال و العلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.

و عادت فصول القضية حسب ذات المصدر، إلى تلقي ذات الفرقة لنداء من قاعة العمليات مفاده تعرض أحد الأشخاص للإعتداء متبوع بإختطاف من قبل مجموعة إجرامية مجهولة الهوية والعدد، كانوا على متن مركبتين على مستوى حظيرة لركن السيارات بالرويبة بالعاصمة.

و تُوّجت التحريات المعمقة التي باشرتها عناصر الفرقة، تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، باستغلال الوسائل التقنية، بتحديد مكان احتجاز الضحية بخارج إقليم العاصمة والكشف عن هوية المشتبه فيهم البالغ عددهم عشرة أشخاص، الذين تم توقيفهم وتقديمهم أمام الجهة القضائية ّ المختصة، يختم بيان الأمن.

شرف الدين عبد النور

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