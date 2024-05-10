تحت شعار واعد ” اكفل يتيمًا تزرع أمل أمة، تنقذ روحا ستبني لنا مجدا !!… “جاليتنا في أوروبا تمدّ يد المساعدة لضحايا الحرب المجنونة في غزة .. الأستاذ مصطفى محمد حابس: جنيف/سويسرا

تحت شعار واعد ” اكفل يتيمًا تزرع أمل أمة، تنقذ روحا ستبني لنا مجدا !!… “جاليتنا في أوروبا تمدّ يد المساعدة لضحايا الحرب المجنونة في غزة ..

بعد الهزات الطلابية في الجامعات ، و التي ابتدأت من الجامعات الامريكية، لتحل بالعديد من الجامعات الأوروبية، و في سويسرا كانت جامعتي جنيف و لوزان، في أعلى هرم الأخبار المحلية السويسرية التي تتداولها القنوات الرسمية، حيث كان الطلبة في أعلى مراتب التضحية و المسؤولية، حيث أجبروا الإدارة إلى الاعتراف بحقوقهم ، منها قطع العلاقات الأكاديمية و البحثية مع الجامعات و المؤسسات العبرية الصهيونية، التي ترفض حكومتها الانصياع لإنهاء الحرب على شعب أعزل ، يموت يوميا بالألاف و ..

من جهتها جاليتنا المسلمة و جمعياتها الخيرية و الإنسانية كانت في عين العاصفة، حيث وجهت أصابع الاتهام للعدو الصهيوني و بعض أذنابه في عالمنا العربي و الإسلامي، منها بيان جمعية إنسانية كتبت إدارتها بيان مطولا ، حول سياسة القتل الممنهج للفلسطيني عموما، هذه بعض ما جاء فيه باختصار، قولها :

اليوم والحرب اتت على الاخضر و اليابس في غزة العزة و فلسطين عموما، بحيث هتكت أعراض و دنست حرمات ..

عائلات شردت وأواصر مزقت و امهات رملت تنادينا للتكفل بصغارها الأيتام ؟؟

أنا وكافل اليتيم كهاتين ..

اطفال فلسطين اليوم يموتون جوعا زرفات ووحدانا، من سوء التغذية بل وانعدامها جراء حرب مجنونة ، كما أضحت كفالة إيتامها، واجبا شرعيا في عنق كل مسلم، بل و كل حر في ربوع هذا العالم الاصم الأبكم، الظالم أهله “!!

بهذا النداء، توجهت في المدة الأخيرة، جمعيات خيرية و إنسانية، تناشد

المحسنين، للسعي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أطفال غزة و شعبها !!

حيث جاء في مناشدة جمعية فراسة السويسرية، قولها، ما ترجمته عن الفرنسية :”

من يرغب من الأفاضل والفضليات في أوروبا في التكفل بيتيم(ة) اوح اكثر، ها هي الفرصة سانحة للفوز بمجاورة الرسول (ص) في الجنة، كما قال سيد الخلق (ص) “: أنا وكافل اليتيم كهاتين- في الجنة – وأشار إلى السبابة والوسطى”..من أجل هذا العمل الخيري الإنساني النبيل، يكفي ملء الاستمارة المرفقة، و إرجاعها الينا، أما تسديد المبلغ ، فرقم حساب الجمعية البنكي في الورقة أدناه!! و جزى الله المحسنين خير الجزاء، أو كما جاء في بيان هذه الجمعية السويسرية الانسانية.

مرحليا و خلال هذا الشهر، – يقول بيان هذه الهيئة الإغاثية – مُسجَل لدينا الآن أكثر من 225 طفل/ة يتيم/ة من غزة لوحدها في هذا الاسبوع فقط، في انتظار كفالتكم لهم. إنهم بحق وحقيقة في أشد الحاجة السريعة لنجدتهم، بتوفير، الملبس والمأوى والرعاية الصحية والطعام والمياه !! النظيفة لهؤلاء الأيتام الأكثر حاجة في غزة.

هؤلاء الأطفال هم الآن أحوجُ ما يكونون لأنْ نمدَّ لهم يداً ونمسح على قلوبهم بلمساتٍ من الرحمة والحنان !!

منوهين بقولهم ” نحن في “جمعية فراسة السويسرية” نعمل بجد – رغم الصعاب – على جمع بيانات الأيتام المحتاجين، ربما قد يتأخر وصولنا لبعضهم بسبب الحرب، لكننا نلتزم بإيصال تبرعاتكم وربطكم باليتيم الذي تكفلونه أو أحد أفراد عائلته في أقرب فرصة، بحول الله وتيسيره، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل .. أليس الصبح بقريب.. ؟؟ “.. أو كما جاء في بيان هذه الهيئة الموقرة..

رعـاية الطفـولة هي أحد العناصر الأساسية للرعاية الصحية الأولية

نفس الهيئة و جمعيات أخرى ، نقلت تقارير وزارة الصحة الفلسطينية بدير البلح / غزة، والتي وصلنا منها هذا الإشعار، والخاصة برعاية الأطفال عموما، والأيتام خصوصا، قولهم: ” رعاية الطفولة هي أحد العناصر الأساسية للرعاية الصحية الأولية، وتبدأ رعاية الطفل برعاية ومتابعة الأم الحامل أثناء الحمل والولادة من أجل ولادة طفل سليم كامل النمو وبصحة جيدة وخالي من أي مضاعفات أثناء الحمل أو الولادة، ثم العناية بالطفل حديث الولادة والتركيز على أهمية الرضاعة الطبيعية وفوائدها لكل من الأم والطفل وتطعيم الأطفال بالتطعيمات الأساسية ضد الأمراض المعدية والاهتمام بالتغذية السليمة للطفل ومتابعة الطفل السليم حتى يكمل خمس سنوات، ومتابعة الأطفال المعرضين للخطر..

مركز رعاية الأمومة والطفولة بدير البلح يستغيث

يعمل المركز على العناية ورعاية الأطفال من عمر شهر الى ثلاث سنوات حيث أن الأطفال في قطاع غزة ومن بداية الحرب يعانون النقص الحاد في التغذية وانتشار المجاعة لدى الأمهات والتي تؤثر على صحة الطفل والذي يؤدي للتأثير السلبي على النمو و على الحالة الذهنية والصحية عند بلوغ سن السابعة. وإن لم يتم تدارك العناية بتغذية هؤلاء الأطفال فسيصبح لدينا جيل كامل ينتشر بينه التخلف العقلي والإعاقة الجسدية. فقد أخذ المركز على عاتقه بذل الجهد لتوفير جميع احتياجات هؤلاء الأطفال. أما الجانب الآخر للمركز هو الاهتمام بالأم ومتابعة صحتها وتوفير الغذاء اللازم لصحتها والذي يؤثر إيجابا على صحة الطفل.

احصائيات الطفولة في دير البلح مخيفة للغاية !!

1- يوجد في دير البلح 85 مركز إيواء منتشرة ما بين مراكز إيواء داخل المدارس والمؤسسات ومراكز إيواء خارجية في الخيام بالإضافة إلى سكان دير البلح المواطنين.

.2 – في كل مركز إيواء يوجد ما متوسطه 120 طفل دون سن الثلاث سنوات بالإضافة لعدد مواليد ما يقارب 1200 طفل من المواطنين الاصليين بمجموع اطفال 10200 طفل

.3- توجد حالات أطفال دون خط الفقر لا يستطيعون الحصول على الحليب بمعدل % 60 بمعدل

.4- يوجد عدد من الأطفال لديهم أمراض مزمنة ويحتاجون للرعاية بمعدل 6 % من مجموع الأطفال.

٥.يوجد اطفال لا يستطيع ذويهم الوصول لمركز المدينة للحصول على مساعدات الأطفال

و تقوم جاليتنا وجمعياتها و محسنيها في أوروبا منذ أشهر مشكورة، خاصة في الدنمارك و السويد و سويسرا، بالعديد من المبادرات الخيرية التي تذكر فتشكر، كحملات الإطعام اليومي ( تكية) داخل الخيام، للنازحين و المشردين جراء الحرب، و حملات توزيع حليب الأطفال، و حملات توزيع الألبسة والأحذية و توزيع الادوية، و شراء خيام للدراسة وأدوات التمدرس، ..

وأخرها هذا الأسبوع حملة توزيع حجاب المرأة و توزيع لباس الصلاة على الاخوات النازحات في مخيمات النازحين في مدينة، إذ فيهن من بقيت بلباس واحد مدة أشهر .. ؟؟

حيث تم التوزيع في ، دير البلح- قطاع غزة ( أنظر الفيديو المرفق) ، شيء يدمي قلوب المحسنين المتبرعين و يفرح السيدات المرابطات في قدسنا الشريف ودير البلح العفيف .. و الله غالب على امره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.. وجزى الله المحسنين خير الجزاء !!

الأستاذ مصطفى محمد حابس