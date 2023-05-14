تجنيد 19 ألف عون حماية مدنية لمجابهة حرائق الغابات

أعلن مدير الإحصائيات والإعلام بالحماية المدنية، العقيد فاروق عاشور، عن تجنيد 19 ألف عون من الحماية المدنية على مستوى 505 وحدة تدخلية.

واوضح عاشور خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثانية، أنه تم تدعيم الوحدات الإقليمية لتدخل بالوسائل الضرورية لمجابهة حرائق الغابات، بالإضافة إلى 4 مراكز جهوية للدعم على مستوى ولايات الشلف، الطارف، تيزي وزو والبويرة”.

وأضاف ذات المتحدث، أن الحماية المدنية قررت تعزيز قدراتها لمكافحة الحرائق ب7 مروحيات منها مروحية واحدة تابعة لقوات الجيش الشعبي الوطني، وطائرة تم اقتنائها.

باإضافة إلى استئجار 10 طائرات قاذفة للمياه لمكافحة حرائق الغابات هذه السنة، والتي سوف توضع في كل من الشلف، بجاية، عنابة.

واعلن نفس المسؤول عن استحداث فرقة من الدرجات النارية، تستعمل للتدخلات السريعة من أجل إسعاف المصابين بهدف تقليل الوقت ما بين طلب النجدة ووصول الإسعافات.

في حين أنها هذه الفرق ستدخل حيز الخدمة على مستوى الولايات الكبرى يضيف عاشور.

رمزي أحمد توميات

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