تجميد مؤقت لإنتاج الفحم لحماية الغابات من الحرائق

29 مايو، 2022
أعلنت اليوم الأحد وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عن تجميد إنتاج الفحم، مؤقتا، لتفادي اندلاع الحرائق في الغابات.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها  أنه تقرر في إطار تنفيذ المخطط الوطني للوقاية وحماية الغابات من الحرائق لموسم 2021،2022 وتعزيزا للإجراءات الوقائية المتخذة، التجميد المؤقت لإنتاج الفحم.
وهذا لما تشكله من مخاطر اندلاع الحرائق على مستوى المساحات الغابية، يضيف ذات البيان.
وأفادت ذات الهيئة الحكومية، إن مصالح الغابات تعكف بالسهر على الإحترام الصارم للإجراء. واي مخالفة لهذه التعليمة تعرض صاحبها لعقوبات طبقا للنصوص القانونية سارية المفعول.
رمزي أحمد توميات
29 مايو، 2022

مقالات ذات صلة

بن بوزيد: الوضعية الوبائية في الجزائر متحكم فيها

4 يناير، 2022

الهلال الأحمر الصحراوي يطلق حملة تنسيق لجمع التبرعات تضامنا مع الشعب الجزائري

19 أغسطس، 2021

لعمامرة: “الجزائر متمسّكة بالقيم المكرّسة في الآلية الإفريقية لاستعراض الأقران”

4 فبراير، 2022

تسجيل  211 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

2 مايو، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: