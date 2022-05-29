أعلنت اليوم الأحد وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عن تجميد إنتاج الفحم، مؤقتا، لتفادي اندلاع الحرائق في الغابات.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها أنه تقرر في إطار تنفيذ المخطط الوطني للوقاية وحماية الغابات من الحرائق لموسم 2021،2022 وتعزيزا للإجراءات الوقائية المتخذة، التجميد المؤقت لإنتاج الفحم.

وهذا لما تشكله من مخاطر اندلاع الحرائق على مستوى المساحات الغابية، يضيف ذات البيان.

وأفادت ذات الهيئة الحكومية، إن مصالح الغابات تعكف بالسهر على الإحترام الصارم للإجراء. واي مخالفة لهذه التعليمة تعرض صاحبها لعقوبات طبقا للنصوص القانونية سارية المفعول.

رمزي أحمد توميات

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