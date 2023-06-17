 تجسيد الانطلاق الحقيقي للعمل بالعقد التوثيقي الالكتروني يتطلب توفير الوسائل الآلية

أشرف رئيس الغرفة الجهوية لموثقي ناحية الوسط ناجم رقاني، اليوم السبت على انطلاق فعاليات الملتقى الوطني الموسوم بالعقد التوثيقي الالكتروني. وآفاق الإدارة الرقمية

وأوضح رقاني، أن الغرفة الجهوية لموثقي ناحية الوسط، نظمت الملتقى لاهميته البالغة واهدافه السامية كما أن اختيار هذا الوقت بالذات من أجل تحقيق على أرض الواقع توجيهات وزير العدل حافظ الأختام.

من أجل مواجهة مختلف التحديات. التي تفرضها التحولات التي يشهدها العالم في مختلف المجالات. وما يتطلبه ذلك من أجل الاستجابة للمقاييس والمعايير الدولية الواجب توفرها في الخدمة العمومية.

هذا ويندرج تنظيم هذا الملتقى في اطار تكريس برنامج عمل الحكومة. الرامي الى رقمنة الإدارة من أجل السيطرة على النشاط ولتقديم أحسن الخدمات للمواطنين.

وأضاف رقاني بالقول:” أنه من خلال 3.300،موثق موزعين عبر كامل القطر الوطني، يقتضي العمل على رقمنة إدارة هذا المرفق الهام الحيوي، من خلال توفير الإطار القانوني الذي يسمح بذلك”.

وفي هذا الصدد، أكد ذات المتحدث أنه تم توفير آليات ووسائل الرقمنة من كافة الشركاء في هذا المجال، وهذا من أجل الوصول إلى امكانية ابرام العقود التوثيقية الإلكترونية التي ستعزز أكثر في المنظومة القانونية.

كما أشاد بالدور الرئيسي للموثق أثناء تأدية مهامه ورسالته في الحياة، من خلال مرافقة المتعاقدين من المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين، وغيرهم والشركات المختلفة الناشطة، عن طريق واجب النصح وتقديم الخبرة والاستشارة في مختلف العقود والمعاملات التي تبرم يوميا، والتي تصل حسبه الى أكثر من مليون عقد توثيقي يبرم سنويا.

في حين نوه رقاني أن هذه العقود الرسمية التي توفر الأمن القانوني تعبر أقوى وسيلة إثبات في المنظومة القانونية مما يضمن تنفيذها بتوفير الأمان والاستقرار والديمومة.

ليديا كبيش

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