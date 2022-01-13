تبون يعزي في وفاة المجاهد عثمان بلوزداد

13 يناير، 2022

بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، امس الأربعاء، برسالة تعزية إلى عائلة المجاهد عثمان بلوزداد الذي وافته المنية عن عمر ناهز 92 سنة، أكد فيها أن الفقيد هو “آخر أولئك المناضلين الثوريين الذين شكلوا الصف الأول للطليعة النوفمبرية الخالدة من مجموعة ال22”.

وجاء في رسالة التعزية: “(من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا)، صدق الله العظيم.. التحق مسجى بالمجد والشرف الوطني آخر أولئك المناضلين الثوريين الذين شكلوا الصف الأول للطليعة النوفمبرية الخالدة من مجموعة ( 22 ) المرحوم المجاهد عثمان بلوزداد، رحمة الله عليه”.

وكا المجاهد عثمان بلوزداد قد انتقل إلى رحمة الله، يوم الأربعاء، المجاهد عثمان بلوزداد  عن عمر ناهز 92 سنة، حسب ما علم لدى وزارة المجاهدين وذوي الحقوق.

ويعتبر الفقيد آخر أعضاء مجموعة الـ 22 التاريخية التي كانت قد خططت لتفجير ثورة التحرير المجيدة.

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