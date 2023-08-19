تأكيدا منها ككل مرة على دعمها المتواصل للشباب الناجح… اتصالات الجزائر تكرّم صاحب المرتبة الأولى في شهادة البكلوريا

كرّمت اليوم، مؤسسة اتصالات الجزائر، التلميذ محمد لمين بن قداش صاحب المرتبة الأولى في شهادة البكلوريا، نظير تميزه و تفوقه الدراسي الجدير بالاشادة و الاحتفاء، حيث جرى هذا التكريم على مستوى الولاية محل إقامته بـغليزان، حسب ما اورده بيان اتصالات الجزائر.

وعليه، تؤكد هذه المبادرة الاهتمام البالغ الذي توليه مؤسسة اتصالات الجزائر، بالشباب الجزائري المتميز، كونه منبع الطاقات الابداعية في المجتمع و الدعامة الصلبة لتطور المؤسسات و تميزها، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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