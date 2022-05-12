تأجيل محاكمة لزول، ريفكا وستانلي في قضية النصب على الطلبة

تأجيل محاكمة لزول، ريفكا وستانلي في قضية النصب على الطلبة

أعلنت اليوم الخميس، محكمة الجنح بالدار البيضاء، عن تأجيل البت في قضية النصب على الطلبة وهي القضية التي شدت انتباه الرأي المحلي وحتى الدولي، لضلوع مؤثرين معروفين على منصات التواصل الاجتماعي.

و يتعلق الأمر بكل من نوميديا لزول، “فاروق.ب” المعروف بريفكا، والمدعو “ابركان محمد” المدعو ستانلي، المتواجدين رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، إلى جانب المتهمة القاصر غير الموقوفة المسماة “إيناس ع. فاطمة الزهراء”.

وعن سبب قرار تأجيل القضية إلى 19 ماي الجاري، فيعود الى طلب من المحكمة لتعيين ممثل قانوني للشركة، واستدعاء الضحايا الغائبين.

كما تم رفض طلبات الإفراج عن المتهمين الموقوفين، التي تقدمت بها هيئة الدفاع.

رمزي أحمد توميات

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