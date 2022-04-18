تأجيل محاكمة السعيد بوتفليقة إلى يوم 9 ماي المقبل

تأجيل محاكمة السعيد بوتفليقة إلى يوم 9 ماي المقبل

قرر اليوم الإثنين، القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد، تأجيل قضية شقيق الرئيس السابق، السعيد بوتفليقة، إلى تاريخ 9 ماي المقبل.

وجاء هذا التأجيل استجابة لطلب من هيئة دفاع السعيد بوتفليقة من أجل الاطلاع على ملف القضية وتحضيره، بالإضافة إلى عدم حضور هيئة دفاع المتهم علي حداد.

كما تجدر الإشارة، إلى أن القطب الجزائي كان قد برمج محاكمة السعيد بوتفليقة اليوم الاثنين، حيث يتابع رفقة حداد في ملف التمويل الخفي للحملة الانتخابية وتبييض الأموال.

رمزي أحمد توميات

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