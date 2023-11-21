بينهم إمرأة مسنة… تفكيك شبكتين إجراميتين تروّج المؤثرات العقلية بالعاصمة

تمكّنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الحراش، لأمن ولاية الجزائر، من الإطاحة بشبكتين إجراميتين مختصتين في ترويج المؤثرات العقلية تتكون من ستة أشخاص، من بينهم إمرأة سبعينية محل أمر بالقبض عن قضية المتاجرة بالمخدرات.

و جاءت العملية حسب بيان خلية الإتصال و العلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر، بعد إستغلال معلومات مفادها وجود شبكتين إجراميتين عملتا على ترويج المؤثرات العقلية بشتى أنواعها عبر كامل إقليم مقاطعة الحراش، من بينهم إمرأة مسنة عملت على توزيع المؤثرات العقلية على المروجين مستغلة كبر سنها في تمرير الممنوعات وإخفائها داخل مسكنها، مع وجود مشتبه فيه ثاني قاد شبكة إجرامية أخرى عملت كذلك على ترويج المؤثرات العقلية.

و مكّنت التحريات التي باشرتها عناصر الفرقة، من تحديد هوية المشتبه فيهما، وبعد عملية الترصد ووضع خطة أمنية محكمة تم توقيفهما، يضيف المصدر ذاته.

و بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا و مواصلة للتحقيق، تم تحديد هوية باقي شركائهم وتوقيفهم مع استصدار أذون بالتفتيش لمساكنهم، حيث تم ضبط وحجز: 12710 قرصا من المخدرات الصلبة (إكستازي)، و 1823 قرصا مؤثر عقلي، و مبلغ مالي بالعملة الوطنية قُدّر بـ 95 مليون سنتيم، وكذا 5 قارورات محلول مخذر، ميزان إلكتروني، وصفات طبية مزورة، إضافة إلى 10 أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأشكال والأحجام، يفيد البيان ذاته.

و بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا، عن قضية نقل وتخزين المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية لغرض المتاجرة في إطار جماعة إجرامية منظمة، حيازة أسلحة بيضاء محظورة، يختم بيان الأمن.

شرف الدين عبد النور

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