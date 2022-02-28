بيع قسيمة السيارات لسنة 2022 بدءا من هذا الثلاثاء الفاتح مارس إلى نهاية الشهر

28 فبراير، 2022

أعلنت المديرية العامة للضرائب اليوم عن المدة القانونية لاقتناء قسيمة السيارات لسنة 2022 .
وأشارت المديرية، أن الشروع في بيع قسيمة السيارات لسنة 2022 سيكون، بداية من الثلاثاء 1 مارس إلى غاية 31 مارس 2022. وذلك على مستوى قباضة الضرائب وكذا المراكز البريدية.

كما دعت، المديرية أصحاب السيارات السياحية، النفعية أوسيارات نقل المسافرين. وكذا المؤسسات المالكة لحظائر متنقلة، لاقتناء القسيمة عبر مكاتب البريدية أو قباضة الضرائب قبل انتهاء المدة القانونية.

ش.ن

vignette_auto_2022_ar.pdf

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