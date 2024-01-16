بيان هام من وكالة الجزائر للصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء

دعت وكالة الجزائر للصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء، في بيان لها، أرباب العمل إلى ضرورة التصريح السنوي بالأجور والأجراء عبر البوابة الإلكترونية وذلك قبل 31 جانفي الجاري.

و تندرج هذه العملية حسب ذات المصدر، في إطار تطبيق المخطط الاستراتيجي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء الرامي إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتكافؤ الاجتماعي والتكفل بالمؤمنين لهم إجتماعيا ومستخدمي الصندوق.

كما أوضحت الوكالة في ذات البيان، بأنه يتعين على أرباب العمل إيداع التصريح السنوي للأجر والأجراء خلال ثلاثين يوما بعد نهاية كل سنة، وأن كل تأخر بعد تاريخ 31 جانفي يؤدي إلى تسليط عقوبات على أرباب العمل المخالفين للقانون المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي.

ودعت ذات الوكالة، أرباب العمل التابعين لجميع القطاعات للولوج إلى البوابة الإلكترونية للصندوق من أجل التصريح بالنشاط والعمال عن بعد بطريقة بسيطة وحديثة وسريعة تتكيف مع احتياجات أرباب العمل الخاصة باحترام المواعيد النهائية لدفع الاشتراكات دون عناء التنقل إلى الصندوق.

سهام قريمش

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