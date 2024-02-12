بيان هام من المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين حول رحلة مرسيليا _ الجزائر- مرسيليا

بيان هام من المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين حول رحلة مرسيليا _ الجزائر- مرسيليا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، في بيان لها، أمس، عن تغيير طرأ على برنامج رحلة مرسيليا-الجزائر-مرسيليا، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية.

و أعلمت المؤسسة، بتأجيل رحلة مرسيليا _ الجزائر، المبرمجة سلفا بتاريخ 12 فيفري، ليوم 14 فيفري، على الساعة 15:00 زوالا.

كما تمت جدولة رحلة الجزائر _ مرسيليا، حسب ذات المصدر، بتاريخ 15 فيفري، على الساعة 15:00، عوضا عن تاريخ 13 فيفري.

هذا و اعتذرت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عن أي إزعاج قد يسببه هذا التغيير الخارج عن ارادتها نظرا للأحوال الجوية.

شرف الدين عبد النور

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