بيان هام من المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين حول رحلة مرسيليا _ الجزائر- مرسيليا

12 فبراير، 2024
أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، في بيان لها، أمس، عن تغيير طرأ على برنامج رحلة مرسيليا-الجزائر-مرسيليا، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية.
و أعلمت المؤسسة، بتأجيل رحلة مرسيليا _ الجزائر، المبرمجة سلفا بتاريخ 12 فيفري، ليوم 14 فيفري، على الساعة 15:00 زوالا.
كما تمت جدولة رحلة الجزائر _ مرسيليا، حسب ذات المصدر، بتاريخ 15 فيفري، على
الساعة 15:00، عوضا عن تاريخ 13 فيفري.
هذا و اعتذرت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عن أي إزعاج قد يسببه هذا التغيير الخارج عن ارادتها نظرا للأحوال الجوية.
شرف الدين عبد النور
12 فبراير، 2024

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