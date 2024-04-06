بيان هام من الديوان الوطني للحج والعمرة

أعلم الديوان الوطني للحج والعمرة، في بيان له، اليوم، كافة المواطنين المقبلين على أداء مناسك الحج لموسم 1445هـ / 2024م، والذين لم يقوموا بدفع تكلفة الحج، أنهم مدعوون لدفع التكلفة لدى إحدى فروع بنك الجزائر بصفة مستعجلة، قبل تاريخ 15 أفريل الجاري، وذلك تفاديا لأي تأخير قد لا يكون في صالحهم.

كما نبّه الديوان الوطني للحج والعمرة، الحجاج الميامين الذين اختاروا السفر مع الديوان، إلى ضرورة الإسراع من أجل إيداع ملفاتهم بمقر دائرتهم، لاستكمال إجراءاتهم الإدارية التي تمكنهم من استصدار تأشيرة الحج.

و أما بالنسبة للحجاج الذين اختاروا السفر مع إحدى وكالات السياحة والأسفار المؤهلة لتنظيم عملية الحج لموسم 1445هـ / 2024م، فقد أعلم الديوان الحجاج بأن عليهم التقرب منها من أجل استكمال الإجراءات.

شرف الدين عبد النور

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