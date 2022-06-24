أصدرت اليوم الجمعة، المديرية العامة للأمن الوطني، بيانا هاما، لفائدة المواطنين المتوجهين، لحضور حفل افتتاح الطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بولاية وهران، يوم غد السبت.

وشددت ذات المصالح، على أن الدخول إلى المركب الرياضي يكون بالتذكرة الإلكترونية المقتناة والمعتمدة من طرف اللجنة المنظمة لألعاب البحر الأبيض المتوسط.

وفي هذا الصدد، ذكرت المصالح الأمنية الجمهور الرياضي، بأن كل من لا يحوز على هذه التذكر لا يتنقل للملعب، لأن الأماكن على مستوى المدرجات محجوزة وفق الترقيم المدون على التذكرة الالكترونية المقتناة.

ش.ن

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