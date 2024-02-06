بيان هام للطلبة الجامعيين

أعلمت مديرية الشبكات وتطوير الرقمنة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها، اليوم، جميع الطلبة أَنه تمّ تفعيل خاصّيّة تقديم الطّعن الآني عبر الخَط على التطبيق الرقمي (Webetu)، فِي حالة خطأ نتج أثناء صَّب العَلَامَة، أَو أثناء حساب المعدّل، وَذَلِكَ بعد تحديث التطبيق على متجر (Google play store).

و جاءت هذه الخطوة حسب بيان المديرية، في إطار التَّدابِير الرَّامِية إِلى رقمنة كُل العمليات الخدماتيّة والبيداغوجيّة، للطّلبة الجامعيين، لا سيما بعد إظهار العلامات المرصودة من قبل الأساتذة في النّظام المعلوماتي المُدْمَج (Progres)، على التطبيق الرَّقْمي للطَّالِب (Webetu).

وأوضحت المديرية في بيانها، الخطوات التي يجب على الطلبة اتّباعها و المتمثلة في، اختيار خانة علامات الامتحانات في الواجهة الرئيسية للتطبيق، إختيار السُدَاسي، النّقر المزدوج على العلامة لتقديم طلب الطعن، إختيار سبب الطعن (عدم ظهور النقطة/خطأ في رصد النقطة)، النقر على “مواصلة”، ثم تأكيد طلب الطعن.

شرف الدين عبد النور

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