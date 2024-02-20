بيان هام للطلبة الجامعيين

أعلمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، الطَّلَبَة، بأَنَّهُ تَمَّ إِضَافَة خَاصِّيَّة تَقْدِيم الطَّعْن الآنيّ عبر الخَط على التطبيق الرقمي ( Webetu)، فِي حَالَة خَطَأ نَتَجَ أَثْنَاء صَّب العَلَامَة، أَوْ أَثْنَاءَ حِسَاب المُعَدَّل، في عَلَامَات التَّقْيِيم المُسْتَمِرّ( أَعْمَال مُوَجَّهَة/أَعْمَال تَطْبِيقِيَّة)،

وَقصد توفر هذه الخدمة والاسْتِفَادَة مِنْها، يَتَوَجَّبُ على الطلبة تَحْدِيث التَّطْبيق عِلى مَتْجَر (Google play store)، و ذلك من خلال اخْتِيَار خَانَة عَلَامَات الأَعْمَال المُوَجَّهَة في الوَاجِهَة الرَّئيسِيَّة للتَّطْبِيق، النَّقْر المُزْدَوَج عَلى عَلَامَة المِقْيَاس لِتَقْدِيم الطَّعْن، اخْتِيَار سَبَب الطَّعْن (عَدَم ظُهُور العَلاَمَة /خَطَأ في رَصْد العَلَامة)، تَأْكِيد طَلَب الطَّعْن، حسب ما أورده بيان مصالح وزير التعليم العالي.

هذا و يَتِمّ تَحِدِيد آجَال الطُّعُون مِن قِبَل المُؤَسَّسَات الجَامِعيَّة، حَسْبَ اللَّوَائِح التَّنْظِيمِيَّة المَعْمُول بِهَا، يضيف المصدر ذاته.

شرف الدين عبد النور

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