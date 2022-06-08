بيان هام بخصوص منحة البطالة المتأخرة الخاصة بشهر ماي المنصرم 

8 يونيو، 2022
أصدرت اليوم الأربعاء، الوكالة الوطنية للتشغيل بيانًا هاما، لفائدة المستفيدين من منحة البطالة ممن لم يتقاضوها خلال شهر ماي الماضي.
وطمأنت الوكالة، المستفيدين المعنيين، بأنه قد تم صب منح البطالة المتأخرة، عبر حساباتهم البريدية، و بإمكانهم سحبها من أقرب مكتب بريدي.
كما ذّكرت الوكالة، طالبي العمل ممن إنتهت صلاحية بطاقات التسجيل الخاصة بهم ما بين 6 إلى 30 جوان، بأنه سيتم تجديدها تلقائيًا دون الحاجة للتوجه للوكالات المحلية للتشغيل.
رمزي أحمد توميات
8 يونيو، 2022

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