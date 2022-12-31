بوغالي يُشارك في مراسم تنصيب الرئيس البرازيلي الجديد

31 ديسمبر، 2022

من المرتقب أن يشارك رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، يوم غد الأحد ببرازيليا، في مراسم تنصيب الرئيس الجديد لجمهورية البرازيل، لويز إيناسيو لولا داسيلفا.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، فإنه “بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يشارك رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، في مراسم تنصيب رئيس جمهورية البرازيل، لويز إيناسيو لولا داسيلفا، المقررة بالعاصمة برازيليا يوم الأحد أول جانفي 2023”.

وتأتي مشاركة الجزائر في حفل تنصيب الرئيس الجديد لجمهورية البرازيل، لتؤكد نوعية العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، خاصة وأن البرازيل تُعد من ضمن البلدان الأوائل التي فتحت سفارة لها بالجزائر مباشرة بعد استرجاع السيادة الوطنية سنة 1962.

كما تجدر الإشارة إلى أن العلاقات الثنائية تدعمت بشكل لافت على الصعيد البرلماني، لاسيما بعد تنصيب مجموعة للصداقة الجزائر- البرازيل شهر مارس من العام 2022.

ليديا كبيش

31 ديسمبر، 2022

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