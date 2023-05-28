بوغالي يمثل الرئيس تبون في تنصيب رئيس نيجيريا الجديد

يشارك رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مراسم تنصيب رئيس نيجيريا المنتخب، أسيواجو بولا أحمد تينوبو، المقررة اليوم الأحد وغدا الاثنين بالعاصمة أبوجا.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، فإن مراسم التنصيب تجري بحضور عديد المدعوين من رؤساء الدول والحكومات وممثليهم من القارة الإفريقية ومن خارجها.

وتندرج مشاركة رئيس المجلس الشعبي الوطني في هذا الحدث ضمن الصور التي تعبر عن مدى عمق عرى الصداقة والتعاون بين البلدين اللذين يعدان من أكبر بلدان القارة.

وتأكيدا لما يتمتعان به من وزن وانسجام في المواقف إزاء عديد الملفات المطروحة إفريقيا، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...