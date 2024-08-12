بوغالي يلتقي رئيس مجلس الشيوخ الرواندي

إلتقى رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي صباح اليوم الإثنين، رئيس مجلس الشيوخ الرواندي، كليندا فرانسوا كزافيي Kalinda François Xavier، وذلك على هامش مشاركته في مراسم تنصيب رئيس جمهورية رواندا ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

ونوّه إبراهيم بوغالي، حسب بيان المجلس الشعبي الوطني، بحفاوة الاستقبال الذي حظي به الوفد الجزائري في رواندا، مبرزاً عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

وشدّد بوغالي، على أهمية افتتاح الجزائر لسفارتها في العاصمة كيغالي، والتي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون، خاصة الاقتصادية والعلمية والأمنية. كما أبرز النتائج الإيجابية للزيارة التي قام بها الفريق أول، السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى رواندا في فبراير 2024، والتي تعكس التزام الجزائر بدعم جهود السلم والأمن في منطقة البحيرات الكبرى وفي القارة الأفريقية بشكل عام.

كما تناول رئيس المجلس الشعبي الوطني قضية الصحراء الغربية، مشيداً بدعم رواندا لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وأدان افتتاح بعض الدول الأفريقية لممثليات دبلوماسية في الأراضي الصحراوية، وأدان الاستغلال غير القانوني لثروات الشعب الصحراوي.

وأكد بوغالي بخصوص القضية الفلسطينية، على دعوة الجزائر لوقف العدوان الصهيوني على غزة، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الجزائر في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار ووضع حد لجرائم الاحتلال والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين.

كما أعرب كليندا كزافيي من جهته، عن شكره العميق لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على إيفاد وفد برئاسة بوغالي لحضور مراسم التنصيب، وعبّر عن تطلعه لتعزيز التعاون الثنائي بين رواندا والجزائر، خاصة في المجال الاقتصادي، وشكر الجزائر على تخصيص منح دراسية للطلاب الروانديين.

كما تطرّق كزافيي إلى تقارب وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مشدداً على ضرورة إيجاد حل للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين الذي يدعو إليه الاتحاد الأفريقي.

وأشار رئيس مجلس الشيوخ الرواندي إلى تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية بين رواندا والجزائر في القريب العاجل، مما سيسهم في تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين من خلال تبادل الزيارات والتجارب.

شرف الدين عبد النور