بوغالي يستقبل من طرف نظيره الكيني

14 سبتمبر، 2022

استقبل اليوم الأربعاء رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، بالعاصمة نيروبي، من طرف نظيره موزس ويتانغولا، حسبما أفاد به المجلس في بيان له.

ووفقا لنص البيان، فقد أعرب الطرفان خلال هذا اللقاء عن ارتياحهما للعلاقات القوية التي تجمع البلدين وتعاونهما الثنائي لاسيما على الصعيد البرلماني الذي تعززه اتفاقيات برلمانية للتعاون المشترك.

وبالمناسبة، أشاد بوغالي بعملية الانتقال السلمي في كينيا، كما حيا دورها في إيجاد حلول للمشاكل الإفريقية من خلال مبادرات السلام في المنطقة.

كما تجدر الإشارة إلى أن رئيس المجلس الشعبي الوطني كان قد شارك يوم أمس الثلاثاء في حفل تنصيب الرئيس الجديد للبلاد ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

رمزي أحمد توميات

14 سبتمبر، 2022

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