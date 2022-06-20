بوغالي يستقبل سفير جمهورية أوكرانيا وهذا مادار بينهما

20 يونيو، 2022

استقبل الإثنين ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، سفير جمهورية أوكرانيا لدى الجزائر، مكسيم صبح، الذي أدى زيارة وداع إثر انتهاء مهامه سفيرا بالجزائر.

وشكر صبح الجزائر حكومة وشعبا على ما لاقاه من ارتياح في أجواء العمل طيلة السنوات الأربع التي قضاها بها، مشيدا بمجهودات الجزائر الدائمة من أجل إحلال السلام في العالم واعتبرها مجهودات نابعة من مواقفها الثابتة التي تقوم على الاحترام والتعاون بين الشعوب والبلدان.

وبدوره، أعرب رئيس المجلس، عن شكره لضيفه على الالتفاتة الطيبة والزيارة الكريمة، وعبر له عن استعداد المجلس الشعبي الوطني للتعاون مع كل البرلمانيين في إطار الدبلوماسية البرلمانية ومجموعات الصداقة حتى تكون رافدا لتقريب وجهات النظر بين البلدان والشعوب .

ليديا كبيش

20 يونيو، 2022

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