بوغالي يستقبل رئيس مجلس الدوما لفيدرالية روسيا

إستقبل إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، صباح اليوم الإثنين، بمطار هواري بومدين الدولي، فولودين فياتشيسلاف فيكتوروفيتش، رئيس مجلس الدوما لفيدرالية روسيا والوفد المرافق له.

وكان رفقة بوغالي، خلال مراسم الاستقبال، كل من نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، منذر بودن، ورؤساء المجموعات البرلمانية الممثلة في المجلس، ناصر بطيش، عبد الوهاب أيت منقلات، محمد صادوق، امحمد طويل، فاتح بوطبيق، عادل نساخ إلى جانب محمد خوان رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، وعبد السلام باشاغا، رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة ” الجزائر- روسيا”، بالإضافة إلى رئيس الديوان بالمجلس والمستشار المكلف بالإعلام، وبحضور القائم بالأعمال بسفارة فيدرالية روسيا لدى الجزائر.

يشار إلى أن الضيف الروسي قد حل بالجزائر في إطار زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.

شرف الدين عبد النور